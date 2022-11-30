«Барыс» сыграет на выезде с «Трактором»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня «Барыс» закроет короткую выездную серию КХЛ встречей с «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

К матчу с казахстанцами «Трактор» подходит с одной победой в последних четырех домашних играх. В прошлом туре челябинцы уступили «Спартаку» — 3:5. Голами в составе уральцев отметились Илья Карпухин, Михаил Котляревский и Александр Шепелев, забросивший первую шайбу в сезоне. Вратарь Илья Проскуряков отразил 16 бросков в створ. Анвар Гатиятулин после матча сообщил, что соперник наказал его подопечных за ошибки.

В 36 встречах «Трактор» заработал 33 балла, что позволяет занимать восьмую позицию в конференции. Лучшим бомбардиром команды является форвард Антон Бурдасов (11+14). В списке травмированных числится защитник Адам Альмквист.

«Барыс» проиграл три последних матча. В понедельник астанчане упустили победу в поединке с «Автомобилистом» (поражение в овертайме 3:4). Свои снайперские счета пополнили Никита Михайлис, Егор Петухов, добравшийся до отметки в десять шайб, и Энтони Луис. Вратарь Никита Бояркин записал в свой актив 39 спасений. Андрей Скабелка отметил, что матч получился быстрым и эмоциональным, а его исход мог оказаться любым.

После 36 игр в активе «Барыса» 31 балл, это девятое место на Востоке. Линден Вей (13+9) остается самым результативным игроком команды.

В сентябре «Барыс» и «Трактор» провели первый очный поединок сезона. Тогда сильнее оказались казахстанцы — 3:1.

Начало встречи на льду арены «Трактор» в 20:00 по столичному времени.

Прямая трансляция будет доступна на каналах «KHL» и «KHL Prime».



