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    «Барыс» сообщил о подписании четырех хоккеистов

    31 Августа 2022 04:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контрактов с защитниками Максимом Минеевым и Юрием Сергиенко, а также нападающими Батырланом Муратовым и Михаилом Рахмановым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

    Двухсторонние соглашения с игроками будут действовать один сезон (до 30 апреля 2023 года).

    Все хоккеисты пополнили состав «Барыса» этим летом, подписав просмотровые контракты, и приняли участие в двух предсезонных турнирах.
    Спорт Хоккей Барыс
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