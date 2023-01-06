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    «Барыс» снова проиграл прямому конкуренту и осложнил ситуацию в борьбе за плей-офф КХЛ

    6 Января 2023, 15:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с хабаровским «Амуром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на восьмой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал десятую с разницей в два очка.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Мищенко-Грант, Шевченко-Вей-Бракко; Бекетаев-Грэм, Шестаков-Сагадеев-Петухов; Сергиенко-Данияр, Луис-Борисевич-Михайлис; Гайтамиров-Кайыржан, Максимов-Шайхмедденов-Рахманов.

    Первый период с минимальным счетом остался за хозяевами, во втором и третьем ничего не изменилось. 1:0 — хабаровчане побеждают астанчан второй день подряд.

    8 августа «Барыс» на выезде встретится с владивостокским «Адмиралом».

    «Амур» (Хабаровск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

    Шайбы:

    1:0 — 17:08 Дубакин (Гребенкин, Дрозг). В большинстве.

    Вратари: Аликин — Гудачек.

    Штраф: 12:12 (8:4, 0:4, 4:4).

    Ранее сообщалось, что «Барыс» проиграл прямому конкуренту за плей-офф и последней команде КХЛ.
    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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