НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Барыс» с трудом победил аутсайдера КХЛ.В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский столичный клуб «Барыс» на выезде сыграл против китайского «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: вратари Ортио (Бояркин), Савченко – Диц, Лилья – Куник – Фрэттин; Альсинг – Шалапов, Михайлис –Волк – Старченко; Орехов – Данияр, Шестаков – Берглунд – Савицкий; Асетов – Зубов – Петухов, Мусоров – Кайыржан.

Китайский коллектив являлся одним из двух аутсайдеров лиги и не рассматривался фаворитом игры с казахстанцами. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Никита Михайлис. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где за две минуты до конца Тайлер Вон уравнял шансы на успех, игра перешла в овертайм, а там ничего не изменилось. В серии буллитов сильнее оказались казахстанцы.

17 октября «Барыс» на выезде сыграет против санкт-петербургского СКА.

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Шайбы:

0:1 — 21:01 - Михайлис (Волк, Альсинг). В равенстве.

1:1 — 58:10 - Вон (Спроул, Челиос). В равенстве.

1:2 — 65:00 - Михайлис. Буллит.

Вратари: Смит — Ортио.

Штраф: 4:6 (0:0, 2:0, 0:4, 2:2).