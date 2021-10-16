«Барыс» с трудом победил аутсайдера КХЛ
Юрий Михайлис выставил следующий состав: вратари Ортио (Бояркин), Савченко – Диц, Лилья – Куник – Фрэттин; Альсинг – Шалапов, Михайлис –Волк – Старченко; Орехов – Данияр, Шестаков – Берглунд – Савицкий; Асетов – Зубов – Петухов, Мусоров – Кайыржан.
Китайский коллектив являлся одним из двух аутсайдеров лиги и не рассматривался фаворитом игры с казахстанцами. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Никита Михайлис. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где за две минуты до конца Тайлер Вон уравнял шансы на успех, игра перешла в овертайм, а там ничего не изменилось. В серии буллитов сильнее оказались казахстанцы.
17 октября «Барыс» на выезде сыграет против санкт-петербургского СКА.
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
Шайбы:
0:1 — 21:01 - Михайлис (Волк, Альсинг). В равенстве.
1:1 — 58:10 - Вон (Спроул, Челиос). В равенстве.
1:2 — 65:00 - Михайлис. Буллит.
Вратари: Смит — Ортио.
Штраф: 4:6 (0:0, 2:0, 0:4, 2:2).