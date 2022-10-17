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    «Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ

    17 Октября 2022, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл дома с нижегородским «Торпедо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Сергиенко-Грэм, Луиc-Вей-Бракко; Мищенко-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Савицкий; Биграс-Григорьев, Кайыржан-Шестаков-Петухов; Данияр, Асетов-Гусейнов-Максимов.

    В первом периоде команды обменялись шайбами, на взятие Кирилла Савицкого ответил Игорь Ларионов. Вторая часть игры ничего не изменила, а в заключительной двадцатиминутке итог подвели Алихан Асетов, Линден Вей и Антон Сагадеев. 4:1 — третья подряд победа «Барыса».

    21 октября «Барыс» дома сыграет с магнитогорским «Металлургом».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

    Шайбы:
    1:0 — 05:00 Савицкий (Михайлис). В равенстве
    1:1 — 17:27 Ларионов (Воронин, Ян). В большинстве
    2:1 — 45:16 Асетов (Максимов, Сагадеев). В равенстве
    3:1 — 55:24 Вей (Михайлис). В большинстве
    4:1 — 57:17 Сагадеев (Грэм). В равенстве

    Вратари: Бояркин — Хуска
    Штраф: 6:6 (4:0, 2:2, 0:4)

    Фото: sports.kz
    Спорт Хоккей Барыс
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