Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Барыс» проведет выездной матч с «Автомобилистом»

    21 Января 2023, 15:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» продолжает выездную серию встречей с одним из лидеров конференции - «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

    В текущем сезоне коллектив из Екатеринбурга ведет борьбу за первое место на Востоке. В прошлом туре подопечные Николая Заварухина завершали свой вояж на Запад. «Автомобилист» уступил в Москве «Динамо» 0:3. Гости нанесли в створ чужих ворот 24 броска, но ни один из них так и не стал точным. Наставник уральцев посетовал на низкую реализацию моментов, а также сообщил, что соперник наказал его команду за ошибки.

    В 52 матчах «Автомобилист» заработал 68 очков. Брукс Мэйсек (30 голов), за день до игры с «Барысом» находившийся в списке травмированных, делит с нападающим СКА Дмитрием Яшкиным звание лучшего снайпера Лиги. Стефан да Коста (30 передач) входит в топ-5 лучших ассистентов чемпионата.

    «Барыс» в четверг прервал свою серию поражений. Подопечные Андрея Скабелки в Челябинске в овертайме переиграли «Трактор» (3:2). Главным героем встречи можно назвать Никиту Михайлиса, к которому вернулась капитанская нашивка после травмы Линдена Вея. 10-й номер астанчан ассистировал Антону Сагадееву и Александру Борисевичу, а также забросил решающую шайбу в дополнительной пятиминутке. Юлиус Гудачек отразил 28 бросков в створ.

    После 54 встреч казахстанский коллектив имеет в своем активе 50 очков, отставание от зоны плей-офф составляет два балла. Команде в предстоящем поединке не помогут Кирилл Савицкий и Линден Вей, они находятся в списке травмированных.

    В сезонном противостоянии «Автомобилиста» и «Барыса» впереди российский коллектив, выигравший три матча из пяти.

    Начало встречи на льду арены КРК «Уралец» в 17:30 по столичному времени.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Хоккей Барыс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два  многопрофильных спорткомплекса построят в Атырау
    Сабыржан Аккалыков  вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Вице-чемпион Казахстана нокаутом вышел в полуфинал ЧА-2023 до 22 лет
    Анна Данилина и Александр Недовесов проиграли на старте «микста» Australian Open
    Популярное
    1 11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея
    2 Сразу 12 протоколов составили на нарушителя ПДД в Таразе
    3 «Казахский Ломаченко» победил досрочно и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет
    4 Рынок «Аксай» сгорел в Таразе: возбуждено уголовное дело
    5 Чемпион Казахстана побывал в нокдауне и выиграл медаль ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров