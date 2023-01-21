«Барыс» проведет выездной матч с «Автомобилистом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» продолжает выездную серию встречей с одним из лидеров конференции - «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

В текущем сезоне коллектив из Екатеринбурга ведет борьбу за первое место на Востоке. В прошлом туре подопечные Николая Заварухина завершали свой вояж на Запад. «Автомобилист» уступил в Москве «Динамо» 0:3. Гости нанесли в створ чужих ворот 24 броска, но ни один из них так и не стал точным. Наставник уральцев посетовал на низкую реализацию моментов, а также сообщил, что соперник наказал его команду за ошибки.

В 52 матчах «Автомобилист» заработал 68 очков. Брукс Мэйсек (30 голов), за день до игры с «Барысом» находившийся в списке травмированных, делит с нападающим СКА Дмитрием Яшкиным звание лучшего снайпера Лиги. Стефан да Коста (30 передач) входит в топ-5 лучших ассистентов чемпионата.

«Барыс» в четверг прервал свою серию поражений. Подопечные Андрея Скабелки в Челябинске в овертайме переиграли «Трактор» (3:2). Главным героем встречи можно назвать Никиту Михайлиса, к которому вернулась капитанская нашивка после травмы Линдена Вея. 10-й номер астанчан ассистировал Антону Сагадееву и Александру Борисевичу, а также забросил решающую шайбу в дополнительной пятиминутке. Юлиус Гудачек отразил 28 бросков в створ.

После 54 встреч казахстанский коллектив имеет в своем активе 50 очков, отставание от зоны плей-офф составляет два балла. Команде в предстоящем поединке не помогут Кирилл Савицкий и Линден Вей, они находятся в списке травмированных.

В сезонном противостоянии «Автомобилиста» и «Барыса» впереди российский коллектив, выигравший три матча из пяти.

Начало встречи на льду арены КРК «Уралец» в 17:30 по столичному времени.



