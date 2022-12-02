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    «Барыс» проведет в Астане матч с «Автомобилистом»

    2 Декабря 2022, 08:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2 декабря в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет екатеринбургский «Автомобилист», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч «Барыс» — «Автомобилист» начнется в 19:30 по астанинскому времени.

    После 37 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 33 очка; у «Автомобилиста» — 51 очко после 35 игр. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях победил челябинский «Трактор» (4:1) и прервал серию из трех поражений. Что касается «Автомобилиста», то после домашнего матча с «Барысом» 28 ноября, который закончился победой екатеринбургского клуба в овертайме — 4:3, он не играл.


    Фото: sports.kz
    Астана Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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