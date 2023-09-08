«Барыс» проиграл третий подряд матч на старте нового сезона КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В выездном матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Скленичка-Грант, Барбер-Шестаков-Оберг; Шалапов-Ножье, Старченко-ЛаБейт-Бракко; Нургалиев-Данияр, Шайхмедденов-Омирбеков-Муратов; Полохов, Асетов-Гурков-Кайыржан.

Три периода остались без заброшенных шайб, овертайм ничего не изменил, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, гости проиграли третий подряд матч на старте нового сезона.

Девятого сентября «Барыс» в гостях встретится с омским «Авангардом».