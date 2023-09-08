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    23:10, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    «Барыс» проиграл третий подряд матч на старте нового сезона КХЛ

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    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В выездном матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Скленичка-Грант, Барбер-Шестаков-Оберг; Шалапов-Ножье, Старченко-ЛаБейт-Бракко; Нургалиев-Данияр, Шайхмедденов-Омирбеков-Муратов; Полохов, Асетов-Гурков-Кайыржан.

    Три периода остались без заброшенных шайб, овертайм ничего не изменил, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, гости проиграли третий подряд матч на старте нового сезона.

    Девятого сентября «Барыс» в гостях встретится с омским «Авангардом».


    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей
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