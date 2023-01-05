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    «Барыс» проиграл прямому конкуренту за плей-офф и последней команде КХЛ

    5 Января 2023, 17:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с хабаровским «Амуром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пишет Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмую строчку Восточной конференции лиги, а российский был на последней, разрыв между командами составлял три очка.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Мищенко, Шевченко-Вей-Михайлис; Бекетаев-Грэм, Бракко-Шестаков-Петухов; Гайтамиров-Григорьев, Савицкий-Борисевич-Луис; Кайыржан-Данияр, Асетов-Сагадеев-Шайхмедденов.

    Первый период остался за хозяевами, они вели с минимальным преимуществом. На старте второго Аркадий Шестаков выровнял положение, но затем хабаровчане снова вышли вперед, на что ответил Дмитрий Шевченко. В заключительной двадцатиминутке отметился Линден Вей, однако тут уже соперник сумел отыграться. Овертайм перешел в серию буллитов, где сильнее оказались россияне — 4:3.

    Завтра команды проведут повторную встречу.

    «Амур» (Хабаровск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

    Шайбы:

    1:0 — 14:28 Дрозг (Лихачёв, Николишин). В большинстве.

    1:1 — 20:52 Шестаков (Луис, Петухов). В большинстве.

    2:1 — 24:41 Барулин (Кузнецов). В равенстве.

    2:2 — 37:25 Шевченко (Бракко). В равенстве.

    2:3 — 56:12 Вей (Бракко). В равенстве.

    3:3 — 58:06 Гребёнкин (Ли, Вихарев). В большинстве.

    4:3 — 65:00 Бочаров. Буллит.

    Вратари: Калниньш — Гудачек.

    Штраф: 10:12 (6:8, 0:0, 4:4, 0:0).

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»
    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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