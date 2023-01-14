«Барыс» проиграл «Нефтехимику» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл в нижнекамским «Нефтехимиком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятой строчке Восточной конференции, а российский на последней с отрывом в одно очко.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грант, Шевченко-Вей-Бракко; Мищенко-Григорьев, Рахманов-Шестаков-Петухов; Сергиенко-Грэм, Луис-Борисевич-Михайлис; Шайхмедденов-Нургалиев, Кайыржан-Сагадеев-Асетов.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Линдена Вея. Во втором нижнекамцы сравняли, причем сделали это в спорной ситуации после игры высоко поднятой клюшкой, но почти сразу Антон Сагадеев снова вывел астанчан вперед, Энтони Луис увеличил разрыв, соперник же его сократил. Заключительная двадцатиминутка принесла успех россиянам — 5:3.

16 января «Барыс» в Астане примет новосибирскую «Сибирь».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Шайбы:

1:0 — 04:28 Вей (Бракко, Луис). В большинстве.

1:1 — 28:14 Попов (Кизимов). В равенстве.

2:1 — 30:19 Сагадеев (Грант, Асетов). В равенстве.

3:1 — 36:29 Луис (Вей, Бракко). В большинстве.

3:2 — 38:31 Белозёров (Сидоров, Лещенко). В большинстве.

3:3 — 41:50 Чивилёв (Березин, Сидоров). В равенстве.

3:4 — 53:30 Сидоров (Кизимов). В большинстве.

3:5 — 58:36 Порядин (Камара). В равенстве, в пустые ворота.

Вратари: Гудачек — Тихомиров.

Штраф: 8:15 (4:7, 2:4, 2:4).

После этого матча астанинский клуб опускается на десятое место в Восточной конференции КХЛ с 48 очками, а «Нефтехимик» поднимается на девятую позицию с 49 баллами. При этом у «Барыса» на два сыгранных матча больше, чем у «Нефтехимика».



Фото: пресс-службы ХК «Барыс»



