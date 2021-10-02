«Барыс» проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с московским «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Берглунд-Куник-Фрэттин; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Данияр-Мартинссон, Савицкий-Шестаков-Старченко; Асетов-Гурков-Петухов, Мусоров-Шайхмедденов.

Российский клуб играл второй поединок за два дня и это могло дать дополнительные шансы на успех казахстанцам. Первый период минимально остался за хозяевами, в их составе отметился Владислав Ефремов. Во второй части игры москвичи закрепили преимущество усилиями Станислава Галиева, а в заключительной двадцатиминутке отметился Даррен Диц. 2:1 — сильнее россияне.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде 3 октября против ярославского «Локомотива».

«Динамо» (Москва, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 — 05:48 Ефремов (Игумнов, Зайцев). В равенстве

2:0 — 20:27 Галиев (Шипачёв, Войнов). В равенстве

2:1 — 55:52 Диц (Михайлис, Волк). В большинстве

3:1 — 59:31 Фисенко (Педан). В равенстве

Вратари: Бочаров — Ортио

Штраф: 10:2 (0:0, 4:2, 6:0)