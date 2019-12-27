«Барыс» проиграл московскому «Динамо» в матче КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с московским «Динамо». Об этом передает МИА «казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Фаворита у противостояния не было, даже букмекеры выставили примерно равные котировки.
Первый период остался за гостями, в воротах Эдди Паскуале побывали две шайбы от Андрея Миронова и Димтрия Яшкина.
Во второй части игры сперва судьи при странных обстоятельствах отменили шайбу хозяев, однако сразу после этого Дастин Бойд сократил разрыв, который позже и вовсе ликвидировал Антон Сагадеев.
В заключительной двадцатиминутке бросок Романа Старченко помог хозяевам выйти вперед, после чего уже знакомый всем Андре Петерссон уравнял шансы на успех и перевел игру в овертайм, а там сильнее оказались россияне. 4:3 — сильнее «Динамо». 29 декабря «Барыс» в Нур-Султане примет екатеринбургский «Автомобилист». «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Динамо» (Москва, Россия) 3:4 ОТ (0:2, 2:0, 1:1) Шайбы: 0:1 — 09:03 Миронов А.А. В равенстве 0:2 — 12:10 Яшкин (Шипачёв). В большинстве 1:2 — 24:16 Бойд (Диц, Орехов). В равенстве 2:2 — 37:01 Сагадеев (Блэкер, Шевченко). В равенстве 3:2 — 44:06 Старченко (Виделль). В равенстве Вратари: Паскуале — Бочаров Штраф: 4:8 (4:2, 0:2, 0:4, 0:0).
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