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    «Барыс» проиграл ЦСКА в матче КХЛ

    12 Января 2023, 21:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с московским ЦСКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанский клуб перед стартом находился на восьмой строчке Восточной конференции лиги, а российский на второй Западной, при этом «армейцы» - действующие обладатели Кубка Гагарина.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Бекетаев-Грант, Асетов-Вей-Бракко; Мищенко-Григорьев, Луис-Шестаков-Петухов; Нургалиев-Грэм, Шевченко-Сагадеев-Михайлис; Данияр-Гайтамиров, Максимов-Шайхмедденов-Кайыржан.

    Первый период остался за фаворитами с минимальным счетом, во втором они увеличили разрыв, но Антон Сагадеев и Дмитрий Шевченко выровняли положение, тем не менее московский клуб перед заключительным отрезком вел в одну шайбу, а там закрепил успех — 5:2.

    14 января «Барыс» примет нижнекамский «Нефтехимик».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — ЦСКА (Москва, Россия) 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

    Шайбы:
    0:1 — 11:37 Гуськов (Мингачёв, Ярош). В меньшинстве
    0:2 — 20:29 Окулов (Каменев, Плотников). В большинстве
    1:2 — 21:50 Сагадеев (Михайлис). В равенстве
    2:2 — 29:44 Шевченко (Вей). В меньшинстве
    2:3 — 36:45 Плотников (Мамин, Провольнев). В равенстве
    2:4 — 48:15 Слепышев (Нестеров, Соркин). В большинстве
    2:5 — 53:25 Мамин (Светлаков, Провольнев). В равенстве

    Вратари: Бояркин — Рейдеборн
    Штраф: 8:12 (2:10, 4:2, 2:0).

    Фото: sports.kz
    Астана Хоккей Барыс
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