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    «Барыс» проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

    2 Декабря 2022, 22:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом», передаетМИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятом место Восточной конференции, а российский лидировал.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Бекетаев, Луис-Вей-Шайхмедденов; Ножье-Гайтамиров, Савицкий-Сагадеев-Михайлис; Шалапов-Грэм, Асетов-Шестаков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Кайыржан-Гурков-Рахманов.

    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором гостям удалось открыть счет, все могла изменить заключительная двадцатиминутка, но там ничего существенного не произошло - 0:2.

    4 ноября «Барыс» дома примет уфимский «Салават Юлаев».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

    Шайбы:

    0:1 — 34:53 Куликов (Зборовский, Неучев). В равенстве

    0:2 — 56:18 Мэйсек (Волк). В равенстве

    Вратари: Гудачек — Маттссон

    Штраф: 2:10 (2:4, 0:2, 0:4).


    Фото: hcbarys.kz
    Хоккей Барыс
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