Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.84 eur/kzt 496.2

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-20-22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Барыс» проиграл «Адмиралу» в матче КХЛ

    9 Января 2023, 18:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл с владивостокским «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на восьмой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал шестую.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грант, Шевченко-Вей-Бракко; Сергиенко-Грэм, Луис-Борисевич-Михайлис; Мищенко-Григорьев, Асетов-Шестаков-Петухов; Данияр-Кайыржан, Максимов-Гурков-Шайхмедденов.

    Первый период с минимальным счетом выиграли хозяева, во втором они забросили еще дважды, после чего Юлиуса Гудачека заменил Никита Бояркин, больше астанчане не пропускали, но и забить не смогли. 3:0 — россияне побеждают после вчерашнего разноса со счетом 1:5.

    12 января «Барыс» дома примет московский ЦСКА.

    «Адмирал» (Владивосток, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

    Шайбы:
    1:0 — 05:29 Шэн (Сидляров, Гутик). В равенстве
    2:0 — 36:05 Шулак (Горшков, Берлёв). В большинстве
    3:0 — 38:28 Сидляров (Гутик, Шулак). В равенстве

    Вратари: Хомченко — Гудачек 00:00-38:28, Бояркин 38:28-60:00
    Штраф:6:14 (2:6, 2:4, 2:4)


    Фото: sports.kz
    Спорт Хоккей Барыс
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Астана» одержала победу в матче Единой лиги ВТБ
    Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира в Австралии
    Теннисист Бейбит Жукаев  проиграл на турнире в Таиланде
    Три казахстанских биатлониста выступят в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
    Популярное
    1 Казахстанский певец Ержан Максим выиграл Гран-при мирового конкурса
    2 Какие сферы больше всего коррумпированы в Акмолинской области
    3 Швы разошлись на мосту в столице: будет перекрыто автодвижение
    4 Стали известны данные о погибших в квартире 16-этажного дома в Караганде
    5 Стали известны новые подробности о пожаре в многоэтажке в Караганде
    Новости партнеров