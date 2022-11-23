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    «Барыс» примет казанский «Ак Барс» в Астане

    23 Ноября 2022, 19:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В среду, 23 ноября, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет казанский «Ак Барс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Ак Барс» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на сайте телеканала «Qazsport».

    После 33 сыгранных матчей «Барыс» имеет в активе 30 очков; «Ак Барс» набрал 32 очка в 32 матчах. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома обыграл уфимский «Салават Юлаев» (4:1), а «Ак Барс» в гостях проиграл новосибирской «Сибири» (2:4).

    Пресс-служба казахстанского клуба представила состав команды на игру:

    Бояркин (Гудачек)

    Бекетаев — Грэм, Савицкий — Вей — Михайлис;

    Мищенко — Ножье, Бракко — Сагадеев — Петухов;

    Гайтамиров — Данияр, Кайыржан — Шестаков — Муратов;

    Григорьев, Асетов — Гурков — Максимов.
    Астана Спорт Татарстан Хоккей Барыс КХЛ
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