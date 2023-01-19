«Барыс» прервал серию поражений в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с челябинским «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на 11-й строчке Восточной конференции, а российский занимал восьмую.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Шайхмедденов; Данияр-Нургалиев, Кайыржан-Гурков-Асетов.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором хозяева сумели выйти вперед. Заключительная двадцатиминутка стартовала двумя взятиями гостей меньше чем за минуту, отметились Антон Сагадеев и Александр Борисевич, а затем россияне сумели выровнять положение, игра перешла в овертайм, а там сильнее оказались казахстанцы, прервавшие серию из четырех поражений.

21 января «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Шайбы:

1:0 — 38:06 Горюнов-Рольгизер (Калинин). В равенстве

1:1 — 41:13 Сагадеев (Ножье, Михайлис). В равенстве

1:2 — 42:05 Борисевич (Михайлис, Грант). В большинстве

2:2 — 47:14 Хэмилтон (Ткачёв, Тертышный). В равенстве

2:3 — 63:36 Михайлис. В равенстве

Вратари: Мыльников — Гудачек

Фото: пресс-службы ХК «Барыс»



