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    «Барыс» прервал серию поражений в КХЛ

    19 Января 2023, 23:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с челябинским «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на 11-й строчке Восточной конференции, а российский занимал восьмую.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Шайхмедденов; Данияр-Нургалиев, Кайыржан-Гурков-Асетов.

    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором хозяева сумели выйти вперед. Заключительная двадцатиминутка стартовала двумя взятиями гостей меньше чем за минуту, отметились Антон Сагадеев и Александр Борисевич, а затем россияне сумели выровнять положение, игра перешла в овертайм, а там сильнее оказались казахстанцы, прервавшие серию из четырех поражений.

    21 января «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

    Шайбы:

    1:0 — 38:06 Горюнов-Рольгизер (Калинин). В равенстве

    1:1 — 41:13 Сагадеев (Ножье, Михайлис). В равенстве

    1:2 — 42:05 Борисевич (Михайлис, Грант). В большинстве

    2:2 — 47:14 Хэмилтон (Ткачёв, Тертышный). В равенстве

    2:3 — 63:36 Михайлис. В равенстве

    Вратари: Мыльников — Гудачек

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Хоккей Барыс
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