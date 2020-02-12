+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -7 °С
USD 378.19 EUR 412.64
RUB 5.92 CNY 54.23
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» после победы над «Автомобилистом» вырвался в единоличные лидеры КХЛ

12 Февраля 2020 08:13
Поделиться:
«Барыс» после победы над «Автомобилистом» вырвался в единоличные лидеры КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» после гостевой победы над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 4:2 в рамках регулярного чемпионата вышел в единоличные лидеры Континентальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб в большинстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Сборная Казахстана по хоккею проиграла Польше и не поедет на Олимпиаду-2022
Сборная Казахстана разгромила Нидерланды в матче предолимпийского турнира по хоккею Сборная Казахстана стартовала с разгрома 8:1 на предолимпийском турнире по хоккею В Нур-Султане стартовал предолимпийский турнир по хоккею

В матче с «Автомобилистом» хоккеисты «Барыса» реализовали два численных преимущества, забросив свои 41-ю и 42-ю шайбу в большинстве. Это позволило казахстанскому клубу оторваться от финского «Йокерита», московского «Динамо» и московского «Спартака», забросивших по 40 шайб в большинстве, и выйти на единоличное первое место в КХЛ.

Напомним, свой следующий матч «Барыс» проведет 13 февраля на выезде против московского ЦСКА.

Фото: prosports.kz



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив