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вчера 23:55
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«Барыс» после победы над «Автомобилистом» вырвался в единоличные лидеры КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» после гостевой победы над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 4:2 в рамках регулярного чемпионата вышел в единоличные лидеры Континентальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб в большинстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В матче с «Автомобилистом» хоккеисты «Барыса» реализовали два численных преимущества, забросив свои 41-ю и 42-ю шайбу в большинстве. Это позволило казахстанскому клубу оторваться от финского «Йокерита», московского «Динамо» и московского «Спартака», забросивших по 40 шайб в большинстве, и выйти на единоличное первое место в КХЛ.
Напомним, свой следующий матч «Барыс» проведет 13 февраля на выезде против московского ЦСКА.
Фото: prosports.kz
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