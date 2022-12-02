Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Барыс» подвел итоги выступления в КХЛ в ноябре

    2 Декабря 2022, 12:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба астанинского «Барыса» подвела итоги выступления команды в Континентальной хоккейной лиге в ноябре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За три месяца регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» сыграл 37 матчей и имеет на своем счету 33 балла. На момент публикации этот результат, с учетом 13 побед в основное время, позволяет казахстанскому коллективу замыкать восьмерку лучших команд Восточной конференции.

    На сегодняшний день «Барыс» занимает восьмое место по результативности на Востоке. Астанчане создали 79 результативных атак (2,14 гола в среднем за игру). В пассиве 104 пропущенные шайбы, это лишь 10 место по надежности игры в обороне в конференции.

    Самые крупные победы нашей команды состоялись 21 и 30 ноября. В Астане и Челябинске «Барыс» переиграл «Салават Юлаев» и «Трактор» соответственно с одинаковым счетом 4:1.

    Примечательно, что с таким же счетом подопечные Андрея Скабелки уступили дома «Адмиралу» и «Спартаку». Эти поражения стали для казахстанцев самыми крупными в минувшем месяце.

    Линден Вей остается лучшим бомбардиром и снайпером «Барыса» в текущем сезоне. На счету капитана 13 заброшенных шайб и девять передач при самом большом среди нападающих среднем игровом времени (20 минут и 40 секунд).

    Джесси Грэм с 16 передачами возглавляет рейтинг лучших ассистентов команды и по-прежнему остается самым результативным игроком обороны. Также 22-й номер «Барыса» является лидером астанчан по игровому времени (21 минута в среднем) и вместе с Иваном Мищенко делит первую строчку в рейтинге блокированных бросков (45).

    Адиль Бекетаев в свой первый полноценный сезон в КХЛ уже забросил три шайбы и добрался до отметки в 10 очков. При этом защитник сборной Казахстана входит в топ-три своего коллектива по количеству силовых приемов (34).

    Лидером по этому компоненту на сегодняшний день является Нельсон Ножье, который провел 36 успешных хитов. Помимо этого, 27-номер «Барыса» является самым «полезным» игроком в составе астанчан (+2).

    Вратари казахстанцев имеют в статистике практически идентичные показатели. Юлиус Гудачек пропускает в среднем по 2,48 шайбы, отражая при этом 91,2 % бросков. В активе Никиты Бояркина 91,5 % спасений при 2,49 гола в пассиве в среднем за матч.
    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Куанышбек Есекеев избран президентом Федерации дзюдо Казахстана
    Пострадавший от нокаута Айдос Ербосынулы вышел из больницы
    Что такое киберспорт и как стать киберспортсменом в Казахстане
    Бразилия укрепилась в ранге главного фаворита ЧМ-2022
    Популярное
    1 Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ
    2 Как прошел первый рабочий день нового акима СКО
    3 Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области
    4 Оценка будет дана в рамках уголовного дела – Роман Скляр об аварии на Экибастузской ТЭЦ
    5 Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области
    Новости партнеров