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    «Барыс» поднялся в турнирной таблице КХЛ

    13 Октября 2022, 22:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанинский «Барыс» на свой площадке обыграл «Адмирал» из Владивостока в Континентальной хоккейной лиге со счетом 3:1, благодаря этому поднялся в турнирной таблице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Хоккеисты казахстанского клуба забросили две шайбы в первом периоде. Вторая 20-минутка прошла без забитых голов. Однако в заключительном периоде по одной шайбе забросили обе команды. У «Барыса» отличились Егор Шалапов, Алихан Асетов и Энтони Луис.

    Благодаря этой победе «Барыс» поднялся сразу на две позиции в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Имея в активе 19 очков подопечные Андрея Скабелки на данный момент занимают четвертое место.


    Фото: ХК «Барыс»




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