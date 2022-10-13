«Барыс» поднялся в турнирной таблице КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанинский «Барыс» на свой площадке обыграл «Адмирал» из Владивостока в Континентальной хоккейной лиге со счетом 3:1, благодаря этому поднялся в турнирной таблице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хоккеисты казахстанского клуба забросили две шайбы в первом периоде. Вторая 20-минутка прошла без забитых голов. Однако в заключительном периоде по одной шайбе забросили обе команды. У «Барыса» отличились Егор Шалапов, Алихан Асетов и Энтони Луис.

Благодаря этой победе «Барыс» поднялся сразу на две позиции в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Имея в активе 19 очков подопечные Андрея Скабелки на данный момент занимают четвертое место.





Фото: ХК «Барыс»











