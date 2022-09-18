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    «Барыс» поднялся в конференции КХЛ после победы над «Сибирью»

    18 Сентября 2022, 23:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» улучшил положение в турнирной таблице после домашней победы над новосибирской «Сибирью» (2:0), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед матчем с «Сибирью» «Барыс» занимал девятое место в Восточной конференции, а теперь набрал семь очков и поднялся на шестое место.

    Для «Барыса» это третья победа в новом сезоне КХЛ: ранее казахстанский клуб на своем льду также победил челябинский «Трактор» (3:1) и омский «Авангард» (5:3). Домашняя серия «Барыса» закончится 20 сентября, когда команда Андрея Скабелки примет екатеринбургский «Автомобилист».

    После этого «Барыс» ждут три выездных матча: против череповецкой «Северстали», ярославского «Локомотива» и московского «Спартака».

    Фото: sports.kz
    Спорт Хоккей Барыс
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