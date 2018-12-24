«Барыс» победил в последнем домашнем матче года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» с трудом переиграл «Адмирал» в заключительном домашнем матче уходящего года, передает СИА «SPORTINFORM».

Напомним, «моряки» прибыли в Астану в статусе главного аутсайдера лиги - команда идет на последней строчке в КХЛ. Старт поединка подтверждал предматчевый расклад: уже к девятой минуте «барсы» дважды наказали гостей в большинстве. Однако такое начало хоккеистов «Адмирала» ничуть не смутило. Через 10 минут «моряки» не только отыграли обе шайбы, но и вышли вперед. Благо, спустя 30 секунд Петерссону все же удалось спасти «Барыс» от поражения в микро-матче - 3:3.

После перерыва команды стали играть гораздо строже. Лишь в третьем отрезке Фрэттину удалось забить и принести «Барысу» победу (4:3), которую болельщики украсили традиционным предновогодним «мишкопадом». Таким образом, астанчане одержали уже третью победу над «Адмиралом» в текущем сезоне. Две предыдущие встречи завершились со счетом - 2:0 и 3:1.

Видеообзор появится в ближайшее время.

Барыс (Астана) - Адмирал (Владивосток) 4:3 (3:3, 0:0, 1:0)

1:0 - Старченко (Петерссон, Диц) - 3:43 ГБ

2:0 - Бойд (Волк, Фрэттин) - 8:11 ГБ

2:1 - Яковлев (Мищенко, Дьяков) - 10:40

2:2 - Вихарев (Глазачев, Воронин) - 12:58

2:3 - Кубат (Феоктистов) - 18:24 ГБ

3:3 - Петерссон (Кормье, Сведберг) - 18:57

4:3 - Фрэттин (Диц, Маклюков) - 47:13

Вратари: Граховина (Карлссон, 18:24 - 60:00) - Красоткин

Календарный год «Барыс» завершит на выезде: 28 декабря команда сыграет с «Трактором», а 30 декабря с «Авангардом».