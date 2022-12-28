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    «Барыс» победил «Сибирь» в матче КХЛ

    28 Декабря 2022, 21:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» сыграл на выезде с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на восьмой строчке Восточной конференции, а российский занимал третью.

    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором команды ими обменялись, казахстанцам пришлось отыгрываться, удалось это сделать Джереми Бракко. Решающей стала шайба Никиты Михайлиса в заключительной двадцатиминутке. 2:1 — астанчане выиграли фаворита в последнем матче 2022 года.

    «Сибирь» (Новосибирск, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

    Шайбы:

    1:0 — 30:06 Шаров. В равенстве

    1:1 — 31:34 Бракко (Грант). В большинстве

    1:2 — 44:59 Михайлис (Вей). В равенстве

    Вратари: Костин — Гудачек

    Штраф:6:6 (2:2, 4:4, 0:0).

    3 января «Барыс» дома примет магнитогорский «Металлург».


    Фото: hcbarys.kz
    Спорт Хоккей Барыс
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