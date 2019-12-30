«Барыс» победил китайский «Куньлунь РС» в своем последнем матче года в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с китайским клубом «Куньлунь РС», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Фаворитами явно были хозяева льда, последний поединок года на родной площадке они должны были выигрывать. Тем не менее счет открыли гости, сделал это Кори Кейн, но еще до завершения первой части игры хозяева вышли вперед усилиями Корбэна Найта и Дастина Бойда.

Второй период ничего не изменил, как собственно и третий. 2:1 — сильнее казахстанцы.

4 января «Барыс» в Риге сыграет с «Динамо».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Куньлунь РС» (Пекин, Китай) 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)



Шайбы:

0:1 — 01:48 Кейн (Райнхарт, Вон). В равенстве

1:1 — 14:50 Найт (Старченко, Диц). В равенстве

2:1 — 17:25 Бойд (Петухов, Ди). В большинстве



Вратари: Паскуале — Смит

Штраф: 4:22 (0:18, 2:2, 2:2).





