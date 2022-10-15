«Барыс» победил «Амур» со счетом 5-1

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с хабаровским «Амуром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на шестом месте Восточной конференции, а российский, соответственно, на последнем.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Мищенко-Ножье, Шайхмедденов-Шапю-Савицкий; Сергиенко-Шалапов, Михайлис-Шестаков-Петухов; Кайыржан-Данияр См., Асетов-Сагадеев-Максимов.

Счет открыл Никита Михайлис, своей первой шайбой в сезоне. Но до перерыва гости его сравняли, а буквально за 72 секунды второй части игры хозяева забросили трижды и сняли все вопросы, в их составе отметились Ансар Шайхмедденов, Юрий Сергиенко и Линден Вей. В заключительной двадцатиминутке добил соперника Егор Петухов — 5:1.

17 октября «Барыс» дома примет нижегородское «Торпедо».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Амур» (Хабаровск, Россия) 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 07:56 Михайлис (Петухов). В равенстве

1:1 — 19:23 Махановский (Шаров). В меньшинстве

2:1 — 26:27 Шайхмедденов (Данияр, Савицкий). В равенстве

3:1 — 27:02 Сергиенко. В равенстве

4:1 — 27:39 Вей (Бракко, Бекетаев). В равенстве

5:1 — 41:11 Петухов (Кайыржан, Сергиенко). В равенстве

Вратари: Гудачек — Аликин 00:00-27:02, Калниньш 27:02-60:00

Штраф: 6:6 (2:2, 2:0, 2:4).

Фото: пресс-службы ХК «Барыс»



