Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Барыс» победил «Амур» со счетом 5-1

    15 Октября 2022, 23:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с хабаровским «Амуром», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на шестом месте Восточной конференции, а российский, соответственно, на последнем.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Мищенко-Ножье, Шайхмедденов-Шапю-Савицкий; Сергиенко-Шалапов, Михайлис-Шестаков-Петухов; Кайыржан-Данияр См., Асетов-Сагадеев-Максимов.

    Счет открыл Никита Михайлис, своей первой шайбой в сезоне. Но до перерыва гости его сравняли, а буквально за 72 секунды второй части игры хозяева забросили трижды и сняли все вопросы, в их составе отметились Ансар Шайхмедденов, Юрий Сергиенко и Линден Вей. В заключительной двадцатиминутке добил соперника Егор Петухов — 5:1.

    17 октября «Барыс» дома примет нижегородское «Торпедо».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Амур» (Хабаровск, Россия) 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

    Шайбы:

    1:0 — 07:56 Михайлис (Петухов). В равенстве

    1:1 — 19:23 Махановский (Шаров). В меньшинстве

    2:1 — 26:27 Шайхмедденов (Данияр, Савицкий). В равенстве

    3:1 — 27:02 Сергиенко. В равенстве

    4:1 — 27:39 Вей (Бракко, Бекетаев). В равенстве

    5:1 — 41:11 Петухов (Кайыржан, Сергиенко). В равенстве

    Вратари: Гудачек — Аликин 00:00-27:02, Калниньш 27:02-60:00

    Штраф: 6:6 (2:2, 2:0, 2:4).

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»


    Спорт Видео Хоккей Барыс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
    Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Первый международной чемпионат охотников с ловчими птицами проходит в Абайской области
    Полицейский из Жетысу завоевал «золото» на Кубке мира по универсальному бою
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров