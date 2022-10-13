«Барыс» победил «Адмирал» со счетом 3-1

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с владивостокским «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Мищенко-Ножье, Шайхмедденов-Шапю-Савицкий; Сергиенко-Григорьев, Михайлис-Шестаков-Петухов; Кайыржан-Шалапов, Асетов-Сагадеев-Максимов.

После поражения в прошлой игре со счетом 0:5 казахстанский клуб хотел реабилитироваться и уже в первом периоде забросил две безответные шайбы усилиями Егора Шалапова и Алихана Асетова. Во второй части игры ничего не изменилось, а в заключительной двадцатиминутке россияне сократили разрыв, оставалось достаточно много времени и Энтони Луис поставил точку. 3:1 — сильнее столичный коллектив.

15 октября «Барыс» в Астане примет хабаровский «Амур».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Адмирал» (Владивосток, Россия) 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

Шайбы:

1:0 — 09:33 Шалапов. В равенстве.

2:0 — 14:31 Асетов (Шайхмедденов, Грэм). В равенстве.

2:1 — 48:20 Лисовец (Криштоф). В равенстве.

3:1 — 50:55 Луис (Бракко, Вей). В большинстве.

Вратари: Гудачек — Серебряков.

Штраф: 14:10 (6:2, 8:4, 0:4).

Фото: instagram.com/barys_official



