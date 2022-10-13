Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Барыс» победил «Адмирал» со счетом 3-1

    13 Октября 2022, 22:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с владивостокским «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Мищенко-Ножье, Шайхмедденов-Шапю-Савицкий; Сергиенко-Григорьев, Михайлис-Шестаков-Петухов; Кайыржан-Шалапов, Асетов-Сагадеев-Максимов.

    После поражения в прошлой игре со счетом 0:5 казахстанский клуб хотел реабилитироваться и уже в первом периоде забросил две безответные шайбы усилиями Егора Шалапова и Алихана Асетова. Во второй части игры ничего не изменилось, а в заключительной двадцатиминутке россияне сократили разрыв, оставалось достаточно много времени и Энтони Луис поставил точку. 3:1 — сильнее столичный коллектив.

    15 октября «Барыс» в Астане примет хабаровский «Амур».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Адмирал» (Владивосток, Россия) 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

    Шайбы:

    1:0 — 09:33 Шалапов. В равенстве.

    2:0 — 14:31 Асетов (Шайхмедденов, Грэм). В равенстве.

    2:1 — 48:20 Лисовец (Криштоф). В равенстве.

    3:1 — 50:55 Луис (Бракко, Вей). В большинстве.

    Вратари: Гудачек — Серебряков.

    Штраф: 14:10 (6:2, 8:4, 0:4).

    Фото: instagram.com/barys_official
    Астана Спорт Хоккей Барыс КХЛ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    Казахстанский дзюдоист остался без медали турнира серии Grand Slam в Баку
    Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров