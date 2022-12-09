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    «Барыс» оказался в опасной ситуации перед перерывом в КХЛ

    9 Декабря 2022, 03:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» находится в непростом положении перед декабрьским перерывом в регулярном чемпионате КХЛ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На данный момент «Барыс» не попадает в зону плей-офф, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции — у него 37 очков после 40 матчей. На восьмом месте находится хабаровский «Амур» — у него 38 очков, а сыграно на два матча меньше — 38.

    Что касается преследователей «Барыса», то 35 очков у челябинского «Трактора» (41 матч); также 35 очков стало у нижнекамского «Нефтехимика» после победы над магнитогорским «Металлургом» (3:2). «Нефтехимик» сыграл на один матч меньше, чем «Барыс», и команды встретятся в очной игре сразу после перерыва — 19 декабря в Нижнекамске.
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