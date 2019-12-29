«Барыс» одержал победу над «Автомобилистом» и прервал неудачную серию в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Счет открыл Кирилл Панюков, однако затем его сравнял Артем Гареев, а вперед к завершению первую части игры хозяев вывел Роман Старченко. Во втором периоде Старченко оформил дубль и увеличил разрыв, который до трех шайб довел Никита Михайлис, но Найджел Доус вернул надежду своей команде. В заключительной двадцатиминутке что-то могло измениться, но этого не произошло. 4:2 — победа «Барыса».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Шайбы:

1:0 — 02:49 Панюков (Семёнов, Шевченко). В равенстве

1:1 — 11:59 Гареев (Дацюк, Белоусов). В равенстве

2:1 — 18:08 Старченко (Найт, Диц). В равенстве

3:1 — 21:31 Старченко (Найт, Виделль). В равенстве

4:1 — 29:59 Михайлис (Волк, Метальников). В большинстве

4:2 — 32:52 Доус (Голышев). В равенстве

Вратари: Паскуале — Коварж 00:00-29:59, Фомин 29:59-60:00

Штраф: 6:29 (0:0, 2:4, 4:25).