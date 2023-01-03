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    «Барыс» обыграл «Металлурга» в первом матче 2023 года

    3 Января 2023, 21:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом матче 2023 года астанинский «Барыс» дома сыграл с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на девятой строчке Восточной конференции лиги, а «Металлург» занимал вторую.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Мищенко, Шевченко-Вей-Михайлис; Бекетаев-Грэм, Бракко-Шестаков-Петухов; Гайтамиров-Григорьев, Савицкий-Борисевич-Луис; Кайыржан-Данияр, Асетов-Сагадеев-Шайхмедденов.

    Первый период остался полностью за гостями, они забросили две безответные шайбы усилиями Павла Акользина и Брендэна Лайпсика. Во второй части игры уже казахстанцы проявили себя, сумев отыграться усилиями Тамирлана Гайтамирова и Дмитрия Шевченко. В заключительной двадцатиминутке новичок Александр Борисевич принес своей команде победу — 3:2.

    5 января «Барыс» на выезде сыграет с хабаровским «Амуром».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

    Шайбы:
    0:1 — 06:20 Акользин (Коробкин). В равенстве
    0:2 — 08:31 Лайпсик (Майе, Голдобин). В равенстве
    1:2 — 37:25 Гайтамиров (Шайхмедденов, Грант). В равенстве
    2:2 — 39:55 Шевченко (Вей). В большинстве
    3:2 — 45:19 Борисевич (Луис, Савицкий). В равенстве.

    Вратари: Гудачек — Паскуале
    Штраф: 4:12 (2:0, 0:4, 2:8)

    Фото: пресс-служба ХК «Барыс».
    Спорт Хоккей Барыс
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