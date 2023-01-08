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    «Барыс» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ со счетом 5:1

    8 Января 2023, 16:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский на выезде сыграл с владивостокским «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмое место Восточной конференции лиги, а российский был на шестом.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грант, Шевченко-Вей-Бракко; Сергиенко-Грэм, Луис-Борисевич-Михайлис; Мищенко-Григорьев, Асетов-Шестаков-Петухов; Данияр-Кайыржан, Максимов-Гурков-Шайхмедденов.

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    Валерий Орехов открыл счет в поединке, но еще до завершения первого периода его сравнял Алекс Грант. Во второй части игры Грант оформил хет-трик, соперник поменял вратаря, но и это не помогло, защитник астанчан сделал покер. Заключительная двадцатиминутка помогла гостям увеличить разрыв, отметился Егор Петухов. 5:1 — сильнее казахстанцы.

    Завтра команды проведут повторную встречу, начало в 15:30 по времени Астаны, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

    «Адмирал» (Владивосток, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

    Шайбы:

    1:0 — 05:29 Орехов (Горшков). В равенстве

    1:1 — 14:57 Грант (Бекетаев, Борисевич). В равенстве

    1:2 — 28:24 Грант (Бракко). В большинстве

    1:3 — 28:56 Грант (Вей, Бракко). В большинстве

    1:4 — 38:30 Грант (Бракко, Вей). В большинстве

    1:5 — 44:56 Петухов (Михайлис). В равенстве

    Вратари: Серебряков 00:00-28:56, Лазушин 28:56-60:00 — Грант

    Штраф: 10:12 (0:2, 10:6, 0:4).


    Фото: sports.kz
    Спорт Хоккей Барыс
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