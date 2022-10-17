Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    «Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»

    17 Октября 2022, 19:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба казахстанского хоккейного клуба «Барыс» представила состав на матч Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо», передает МИА «Казинформ».

    В понедельник, 17 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет нижегородское «Торпедо», сообщал Sports.kz.

    Состав «Барыса»: Бояркин (Гудачек); Сергиенко — Грэм, Луис — Вей — Бракко; Мищенко — Ножье, Михайлис — Сагадеев — Савицкий; Биграс — Григорьев, Кайыржан — Шестаков — Петухов; Данияр, Асетов — Гусейнов — Максимов.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Торпедо» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».
    Астана Спорт Хоккей Барыс КХЛ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    На 11 лет осудили жителей Астаны за сбыт 11 кг наркотиков
    Аэропорт Астаны сообщил о новых международных маршрутах
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров