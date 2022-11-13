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    «Барыс» объявил состав на гостевой матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

    13 Ноября 2022, 16:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба астанинского клуба «Барыс» представила состав на выездной матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ».

    Состав «Барыса»:

    Савицкий — Шапю — Шайхмедденов, Мищенко — Ножье;

    Бракко — Вей © — Луис, Бекетаев — Грэм;

    Кайыржан — Сагадеев (А) — Шестаков, Гайтамиров — Данияр;

    Максимов — Гурков — Петухов (А), Сергиенко — Григорьев;

    Вратари: Гудачек (Бояркин).

    Ранее сообщалось, что 13 ноября в Уфе состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Салават Юлаев» примет «Барыс».


    Фото: hcbarys.kz
    Спорт Башкортостан Хоккей Барыс КХЛ
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