«Барыс» объявил состав на гостевой матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба астанинского клуба «Барыс» представила состав на выездной матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ».

Состав «Барыса»:

Савицкий — Шапю — Шайхмедденов, Мищенко — Ножье;

Бракко — Вей © — Луис, Бекетаев — Грэм;

Кайыржан — Сагадеев (А) — Шестаков, Гайтамиров — Данияр;

Максимов — Гурков — Петухов (А), Сергиенко — Григорьев;

Вратари: Гудачек (Бояркин).

Ранее сообщалось, что 13 ноября в Уфе состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Салават Юлаев» примет «Барыс».





Фото: hcbarys.kz