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    Барыс объявил о возвращении игрока сборной Казахстана

    22 Июля 2023, 14:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с Кириллом Полоховым. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

    Ранее защитник уже выступал за команды из системы «Барыс» на протяжении шести сезонов. Минувший сезон Кирилл провёл в кокшетауском «Арлане», где за 41 матч (включая плей-офф) заработал 24 (2+22) балла за результативность и стал третьим ассистентом своей команды в чемпионате Казахстана.

    В мае Полохов сыграл в составе национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе.

    «Полохов хорошо знаком с нашей системой и уже имеет опыт игры в КХЛ. В последние годы он окреп физически, стал более разносторонним игроком и более надёжно действует перед своими воротами. В актив ему можно занести и выступление в Риге», - сообщил генеральный менеджер «Барыса» Вячеслав Белан.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Спорт Хоккей Барыс
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