«Барыс» неудачно завершил турнир в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский «Барыс» сыграл с магнитогорским «Металлургом» в заключительном матче Кубка губернатора Челябинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Кайыржан-Гусейнов-Луис; Григорьев-Биграс, Максимов-Сагадеев-Савицкий; Данияр-Сергиенко, Асетов-Шестаков-Петухов; Гайтамиров-Минеев, Муратов-Гурков-Шайхмедденов.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором казахстанский клуб дважды отвечал на взятие ворот соперниками, отличились Энтони Луис и Аркадий Шестаков, но магнитогорцы перед заключительной двадцатиминуткой снова вышли вперед. Все решалось в заключительной части игры, где россияне увеличили разрыв — 5:2.

Таким образом, «Барыс» на турнире после победы над екатеринбургским «Автомобилистом» (1:2), проиграл челябинскому «Трактору» (2:3) и «Металлургу» (2:4).

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

Шайбы:

1:0 — 21:23 Зернов (Карпов, Голдобин). В равенстве

1:1 — 26:40 Луис (Гусейнов). В большинстве

2:1 — 27:52 Карпов (Зернов, Голдобин). В равенстве

2:2 — 28:32 Шестаков (Петухов, Сергиенко). В равенстве

3:2 — 38:31 Карри (Гребенкин). В равенстве

4:2 — 43:28 Юров (Акользин, Еременко). В равенстве

5:2 — 59:56 Юров. В меньшинстве, пустые ворота

Вратари: Кошечкин 00:00-43:28, Моисеев 43:28-60:00 — Шутов

Штраф: 8:6 (0:2, 4:4, 4:0).

Фото: пресс-службы ХК «Барыс»

























