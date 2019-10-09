«Барыс» на выезде победил «Салават Юлаев»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с уфимским «Салаватом Юлаевым», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Это противостояние обещало быть упорным, так и произошло, в первом периода единственную шайбу забросил Даррен Диц. Во втором россияне отыгрались усилиями Сакари Маннинена. Все должно было решиться в третьем, а там Кертис Волк принес победу подопечным Андрея Скабелки. 2:1 — сильнее астанчане.
Сегодняшний поединок был за лидерство в дивизионе Чернышева, которое теперь захватил казахстанский клуб. 11 октября «Барыс» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».
«Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 11:42 Диц (Михайлис, Тангрэйди). В равенстве
1:1 — 34:49 Маннинен (Умарк). В равенстве 1:2 — 44:18 Волк (Диц, Михайлис). В большинстве Вратари: Метсола — Паскуале
Штраф: 6:4 (2:0, 2:4, 2:0).
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