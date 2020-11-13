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«Барыс» на выезде победил «Нефтехимика» в матче КХЛ

13 Ноября 2020 07:51
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«Барыс» на выезде победил «Нефтехимика» в матче КХЛ

НИЖНЕКАМСК. КАЗИНФОРМ - Заключительный матч выездной серии «Барыс» проводил в четверг в Нижнекамске, где обыграл «Нефтехимика», передает МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы «Барыса», в состав команды вернулся Никита Михайлис, Максим Мусоров попал в основу, 13-м форвардом заявлен Егор Петухов. Место в воротах занял Йони Ортио.

«Барыс» довольно быстро открыл счёт, реализовав численное большинство. Линус Виделль подкараулил отскок на пятаке и поразил угол ворот, забросив третью шайбу в четырёх последних играх, Вароне набрал очередной ассистентский балл. Гол Хайруллина через 5 минут сравнял счёт. Старт второго периода также остался за гостями, быстрая атака завершилась точным добиванием Якоба Лильи – 2:1.
В третьем периоде заброшенных шайб не было, «Барыс» одержал четвёртую победу в пяти последних играх.

В воскресенье «Барыс» начинает домашнюю серию, первый соперник – минское «Динамо».
Нефтехимик – Барыс – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

0:1 Виделль (Вароне, Шестаков) 2:22 ГБ
1:1 Хайруллин (Сидоров, Гудачек) 7:08
1:2 Лилья (Михайлис, Диц) 21:12
Вратари: Иванников – Ортио
Нефтехим Арена. 959 зрителей

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