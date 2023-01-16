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    «Барыс» на своем льду сыграет с «Сибирью»

    16 Января 2023, 09:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Сибирь». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» - «Сибирь» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

    На данный момент «Барыс» имеет в активе 48 очков после 52 сыгранных матчей; у «Сибири» - 64 очка после 51 матча.

    В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома проиграл «Нефтехимику» (3:5), а «Сибирь» в гостях победила в овертайме «Ак Барс» (4:3). Из последних шести матчей в КХЛ «Барыс» смог выиграть лишь один.
    Спорт Хоккей Барыс
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