«Барыс» на своем льду сыграет с «Сибирью»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Сибирь». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» - «Сибирь» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале Qazsport.

На данный момент «Барыс» имеет в активе 48 очков после 52 сыгранных матчей; у «Сибири» - 64 очка после 51 матча.

В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» дома проиграл «Нефтехимику» (3:5), а «Сибирь» в гостях победила в овертайме «Ак Барс» (4:3). Из последних шести матчей в КХЛ «Барыс» смог выиграть лишь один.



