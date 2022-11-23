«Барыс» дома проиграл прямому конкуренту за место в плей-офф КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с казанским «Ак Барсом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал девятую строчку Восточной конференции, а российский был на одну позицию выше.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Бекетаев-Грэм, Савицкий-Вей-Михайлис; Мищенко-Ножье, Бракко-Сагадеев-Петухов; Гайтамиров-Данияр, Кайыржан-Шестаков-Муратов; Григорьев, Асетов-Гурков-Максимов.

Первый период остался за гостями, они вели в одну шайбу, во втором Алихан Асетов ее отыграл и все решала заключительная двадцатиминутка, где россияне вырвали победу — 2:1.

25 ноября «Барыс» дома примет московский «Спартак».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Ак Барс» (Казань, Россия) 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 03:18 Воронков (Галиев, Шипачёв). В большинстве.

1:1 — 25:10 Асетов. В большинстве.

1:2 — 45:47 Войнов (Шипачёв). В равенстве.

Вратари: Бояркин — Мифтахов.

Штраф: 6:14 (2:2, 4:10, 0:2).





Фото: sports.kz