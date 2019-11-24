«Барыс» дома проиграл аутсайдеру КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» дома принимал хабаровский «Амур», пишет Sports.kz.

К этому поединку казахстанский клуб пришел, имея в активе серию из 13 игр без побед в основное время подряд и кого было обыграть, если не одного из аутсайдеров лиги. В первом периоде счет открыл Аркадий Шестаков, а во втором Павел Акользин увеличил разрыв, который сократил Томас Зогорна. Все должно было решиться в заключительном периоде, где Ондржей Витасек забросил свою шайбу в большинстве и счет сравнялся, игра перешла в овертайме, где сильнее оказались россияне. 3:2 — победа гостей.

26 ноября «Барыс» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом». «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Амур» (Хабаровск, Россия) 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:1, 0:1) Шайбы: 1:0 — 13:59 Шестаков (Михайлис, Метальников). В большинстве 2:0 — 35:00 Акользин (Шалапов, Шевченко). В равенстве 2:1 — 37:27 Зогорна Т. (Зогорна Г., Голубев). В равенстве 2:2 — 51:49 Витасек (Зогорна Т., Голубев). В большинстве 2:3 — 63:24 Руденков (Горшков, Ушенин). В большинстве Вратари: Паскуале — Аликин Штраф: 20:6 (0:2, 6:2, 12:2, 2:0)