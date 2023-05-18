Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Барс vs Coca-Cola: аким Алматы прокомментировал ситуацию с муралом ирбиса

    18 Мая 2023, 10:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию с муралом снежного барса. Он заявил, что по новому дизайн-коду вопросы, связанные с размещением рекламы и изменениями, будут согласовываться с акиматом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Алмалинского района на встрече с акимом задала вопрос касательно муралов города. Она просит создать независимую художественную экспертизу, чтобы облик города не страдал от решений частных компаний.

    «Проблема с муралами не будет решена, если им не придать официальный статус. В настоящее время завершается разработка дизайн-кода Алматы, в котором муралы будут отделены, и вопросы, связанные с размещением рекламы и изменениями, должны будут согласовываться с Управлением городского планирования и урбанистики», - ответил Ерболат Досаев.

    Градоначальник пояснил, что история с рекламой Coca-cola произошла в рамках ОСИ – представители подписали договор и получили дополнительные 1,5-2 млн тенге.

    «На боковой стене компания разместила рекламу, сообщила - «она наша». И справедливо сообщила, потому что сегодня нет четких правил, что можно делать с муралами. В городе есть разные муралы: художественные произведения, которые надо беречь, а есть те, которые в свое время появились по разным причинам. Они не являются украшением города. Мы составим списки муралов по районам и определимся. Необходимо легализовать муралы. Мы будем работать с художниками, чтобы пустые серые стены зданий в нашем городе наполнились жизнью. Я с удовольствием в этом помогу», - заявил аким.

    Ранее алматинцы возмутились уничтожением мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов, расположенного по проспекту Абылай-хана. Его заменили рекламой газированного напитка. В акимате ответили, что замену мурала инициировал ПКСК «Орман».

    Позже «Coca-Cola Казахстан» попросила прощения у жителей города и заявила, что восстановит мурал. Свое мнение касательно этой ситуации высказали также авторы проекта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Культура Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Улицу Айтеке би пробьют в Алматы
    Алматинцев предупредили о сильном дожде и ветре
    Экс-аким Кентау обвиняется в подстрекательстве к даче взятки
    Экс-аким поселка осужден за дачу взятки в Акмолинской области
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    5 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    Новости партнеров