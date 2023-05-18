Барс vs Coca-Cola: аким Алматы прокомментировал ситуацию с муралом ирбиса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию с муралом снежного барса. Он заявил, что по новому дизайн-коду вопросы, связанные с размещением рекламы и изменениями, будут согласовываться с акиматом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Алмалинского района на встрече с акимом задала вопрос касательно муралов города. Она просит создать независимую художественную экспертизу, чтобы облик города не страдал от решений частных компаний.

«Проблема с муралами не будет решена, если им не придать официальный статус. В настоящее время завершается разработка дизайн-кода Алматы, в котором муралы будут отделены, и вопросы, связанные с размещением рекламы и изменениями, должны будут согласовываться с Управлением городского планирования и урбанистики», - ответил Ерболат Досаев.

Градоначальник пояснил, что история с рекламой Coca-cola произошла в рамках ОСИ – представители подписали договор и получили дополнительные 1,5-2 млн тенге.

«На боковой стене компания разместила рекламу, сообщила - «она наша». И справедливо сообщила, потому что сегодня нет четких правил, что можно делать с муралами. В городе есть разные муралы: художественные произведения, которые надо беречь, а есть те, которые в свое время появились по разным причинам. Они не являются украшением города. Мы составим списки муралов по районам и определимся. Необходимо легализовать муралы. Мы будем работать с художниками, чтобы пустые серые стены зданий в нашем городе наполнились жизнью. Я с удовольствием в этом помогу», - заявил аким.

Ранее алматинцы возмутились уничтожением мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов, расположенного по проспекту Абылай-хана. Его заменили рекламой газированного напитка. В акимате ответили, что замену мурала инициировал ПКСК «Орман».

Позже «Coca-Cola Казахстан» попросила прощения у жителей города и заявила, что восстановит мурал. Свое мнение касательно этой ситуации высказали также авторы проекта.



