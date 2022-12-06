Бармен продавал наркотики в ночном клубе Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 22-летнего бармена столичного ночного клуба задержали за распространение наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подозреваемый организовал сбыт мефедрона на своем рабочем месте – с барной стойки ночного клуба.

В рамках распоряжения прокуратуры города Астаны и при ее координации, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию наркопреступности города Астаны, за сбыт наркотиков в увеселительных заведениях, задержан молодой человек. Далее следственные действия были продолжены по месту жительства, где проживал задержанный.

«При обыске квартиры, которую снимал задержанный со своим другом, также были изъяты наркотические вещества каннабисной и синтетической группы. Это составляет около 20 разовых доз, которые задержанный планировал реализовать в ближайшие дни, – сообщил начальник УПН столичного департамента Рустам Гасизов.

Всего в ходе ОРМ изъято около 4 гр мефедрона и 11 гр гашиша.

Проводится досудебное расследование по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемому грозит лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Задержанный водворен в ИВС департамента полиции города Астаны.





Фото: polisia.kz