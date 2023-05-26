Барельеф известного казахстанского нефтяника Сафи Утебаева открыли в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности в городе Баку состоялась торжественная церемония открытия барельефа видного казахского нефтяника, заслуженного деятеля науки и техники Казахстана Сафи Утебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, ректор Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности (АГУНП) Мустафа Бабанлы, заместитель гендиректора компании «Тенгизшевройл» Конилкош Суесинов, сын Сафи Утебаева Максут Утебаев, преподаватели и студенты АГУНП.

Сафи Утебаев родился 25 мая 1909 года в селе Карабау Атырауской области Казахстана. В 1931–1935 гг. учился в Бакинском нефтяном институте (ныне АГУНП). Утебаев считается одним из основателей нефтяной промышленности Казахстана. За свои труды награжден многочисленными государственными наградами и орденами. В его честь назван Атырауский нефтегазовый университет и Жылыойский нефтегазовый технологический колледж.

«Казахстан и Азербайджан связывают не только общность истории и культуры, но и схожесть структур экономики. Основной задачей является использование природных богатств в целях развития наших стран», - отметил Алим Байель.

Дипломат обратил внимание присутствующих на наличие тесного доверительного диалога между главами двух государств. В результате достигнутых на высшем уровне договоренностей, в этом году казахстанская нефть впервые начала транспортироваться через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. В ближайшем будущем планируется наращивание объемов экспортируемой из Казахстана нефти посредством данного маршрута.

Ректор АГУНП Мустафа Бабанлы в своем выступлении заявил о намерении развивать сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в сфере высшего образования. В частности, университет активно развивает связи с Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени К. И. Сатпаева.

Мустафа Бабанлы подчеркнул, что открытие барельефа стало еще одной вехой в развитии отношений между двумя странами.

В свою очередь, Максут Утебаев поблагодарил азербайджанскую сторону и всех организаторов за открытие барельефа и высокую оценку заслуг его отца.