Бану Нургазиева: Влияющих на законность и прозрачность избирательного процесса нарушений не зарегистрировано

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Грубых нарушений, влияющих на законность и, в целом, на прозрачность избирательного процесса, не зарегистрировано. Об этом на брифинге рассказала руководитель Центра непартийного наблюдения Бану Нургазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центр непартийного наблюдения за выборами впервые сформирован, как общественный институт и выступал, как ситуационный центр по мониторингу избирательного процесса. На платформе нашего центра объединились разные ресурсы, Гражданский альянс Казахстана, Федерация профсоюзов РК и свыше 130 неправительственных организаций. В целом, на наш взгляд, наблюдатели показали свой профессионализм, ответственность и компетентность. В первую очередь, знание выборного законодательства. Надо признать, что буквально ни одного нарушения со стороны непартийных наблюдателей зафиксировано не было. Все они заблаговременно пришли на избирательные участки, заняли свои места. Каждый участник избирательного процесса показал свою компетентность и профессионализм», - сообщила на брифинге руководитель Центра.

По ее словам, на сегодняшний день можно говорить о том, что несмотря на эпидситуацию, явка на выборы была высокой. Прежде всего, это показатель уровня демократического сознания общества Казахстана, понимание того, что будущее напрямую связано с выборами.

«Мы предоставляем информацию, поступающую от наших наблюдателей. В целом от Центра непартийного наблюдения зафиксировано 11 нарушений, юридически подтвержденных. В целом, грубых нарушений не зафиксировано. То есть нарушений, влияющих на законность и, в целом, на прозрачность избирательного процесса, не зарегистрировано. Прозрачность и объективность всех моментов избирательного процесса была обеспечена. Отдельные нарушения, тем не менее происходили. В основном – технического характера», - отметила Бану Нургазиева.

Что касается приведенных примеров руководителем Центра непартийного наблюдения, в Петропавловске один из наблюдателей был удален с избирательного участка за трансляцию фото- и видеонаблюдений, что запрещено законодательством. В Таразе зафиксирован случай семейного голосования. В Мангистауской области в Жанаозене гражданин в состоянии алкогольного опьянения разбил урну, после того, как опустил свой бюллетень в него.

«В Шымкенте избиратель перепутал урну для голосования и вместо стационарного опустил свой бюллетень в переносную, который стоял рядом. В Актобе процесс голосования снимали и выкладывали в интернет, что запрещено законодательством. Были провокационные моменты, когда некоторые граждане заходили на избирательные участки, представившись членами избирательной комиссии или наблюдателями. При этом, отказывались предъявлять свои документы и пытались пройти на участок. То есть, проверялась бдительность членов избирательной комиссии и тех, кто находился на участке. В Уральске один наблюдатель был удален из-за повышенной агрессии в отношении членов избирательной комиссии. Были моменты, когда не допускались наблюдатели на участок по причине отсутствия справки ПЦР. Думаю, это правильно, оправданно с учетом сегодняшней ситуации», - сказала Бану Нургазиева.

По ее словам, были моменты, когда не всегда соблюдалась социальная дистанция.

В завершение она поблагодарила участников избирательного процесса и непосредственно наблюдателей.

«Хочу поблагодарить всех непартийных наблюдателей за высокую гражданскую ответственность, компетентность и за обеспечение честных и прозрачных выборов», - сказала руководитель Центра непартийного наблюдения Бану Нургазиева.