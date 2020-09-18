Бану Нургазиева избрана президентом Гражданского Альянса Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 Сентября 2020 года в онлайн формате прошло внеочередное заседание конференции Гражданского Альянса Казахстана, по итогам которого было принято решение избрать Президентом Гражданского Альянса Бану Ганиевну Нургазиеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Окончила Казахский государственный университет имени С.М.Кирова, филологический факультет, по специальности преподаватель русского языка и литературы. Имеет второе высшее образование по специальности «юриспруденция».

Общий стаж работы составляет 39 лет, в том числе в сфере государственной службы 28 лет.

Имеет государственные награды: Орден «Құрмет» (2018г.), медаль «Ерен еңбегі үшін» (2004г), ведомственные медали «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» (2005г.), «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» (2019г.), юбилейные медали («Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, 20 жыл, 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл, 20 жыл», «Қазақстан Республикасының және оның астанасының дамуы мен қалыптасуына елеулі үлес қосқаны үшін», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзі-өзі басқарудың дамуы мен қалыптасуына қосқан елеулі үлесі үшін»).

Кандидатура Бану Ганиевны была предложена членом Совета ГАК, Президентом Гражданского Альянса ВКО Олегом Чернышевым. Как отметил Олег Владимирович, для изменения системы Альянса, нужен человек, которому это под силу. Бану Ганиевна является именно таким человеком, общественником.

«Бану Ганиевна работала на государственной службе долгое время, при этом мы никогда не чувствовали, что она госслужащий, а мы общественники. Мы всегда стояли за одну цель» - отметила Айгуль Соловьева.

«От представителей НПО города Алматы, хочу поддержать кандидатуру Бану Ганиевны. Она долгое время работа в г. Алматы. Бану Ганиевна - не классический государственный служащий, потому что она всегда была на стороне общественности. Поэтому я считаю, что это лучшая кандидатура. Алматы поддерживает», - сказала Алтынай Кобеева.

Вице-Президент Альянса, Гульнар Туретаевна Курбанбаева отметила, что Бану Ганиевна одна из тех, кто писал закон, и вносил изменения. Для меня это важный критерий, потому что нам придется работать с законодательством сейчас как никогда. Однозначно нужно лоббировать законы, которые помогут развитию НПО. Поэтому, я поддерживаю кандидатуру Бану Ганиевны.

«…В первую очередь, я хочу поблагодарить Вас, за выдвижение моей кандидатуры. Еще год назад, когда я слушала послание Президента, Касым-Жомарт Кемелевич отметил, что государству необходим потенциал и поддержка гражданского общества. Сегодня есть реальные условия для развития неправительственного сектора. А остальное зависит от нас самих», - отметила Бану Ганиевна.

Фото: civilalliance.kz

