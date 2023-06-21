Баннеры с примерными ценами на такси появились в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы установили баннеры с примерной стоимостью поездок на такси - цена варьируются от 1200 до 12 000 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Алматы сообщили, что рабочей группой, созданной при Палате предпринимателей города, проведен анализ стоимости такси, которые предоставляют сервисы заказа такси, рассчитаны средние цены на поездку.

«Тарифы на пассажирские перевозки варьируются от 1200 до 12 000 тенге, в зависимости от расстояния до пункта пребывания и класса такси. Самая высокая стоимость указывается в премиум сегменте такси от терминала аэропорта до горнолыжного курорта «Шымбулак»», - отметили в акимате.

Следует отметить, что это не фиксируемая, а рекомендуемая цена для пассажиров, при этом стоимость на услуги такси может меняться с учетом погоды, спроса и других данных. С учетом рекомендуемых цен пассажиры могут сориентироваться в ценовой политике.

Рабочей группой разработаны информационные стенды и буклеты с указанием тарифов на услуги официальных операторов такси, включая городские зоны и рекомендуемые цены. Материалы опубликованы на казахском, русском, английском и китайском языках.

Информационные стенды вывешены в терминалах Международного аэропорта Алматы, также предусмотрена раздача информационных вкладышей в паспорта иностранных граждан в зоне таможенного контроля. Подробную информацию гости также смогут получить на стойке Туристского информационного центра на выходе из терминала.

В акимате города добавили, что целью разработки данных рекомендаций для туристов является регулирование неправомерных действий со стороны недобросовестных водителей такси.