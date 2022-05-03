Банку ЦентрКредит выдали согласие на приобретение Альфа-Банка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (агентство) сообщает, что 29 апреля 2022 года правлением агентства принято постановление № 29 «О выдаче акционерному обществу «Банк ЦентрКредит» (АО «БЦК») согласия на приобретение статуса банковского холдинга акционерного общества дочерний банк «Альфа-Банк» (Альфа-Банк). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

В соответствии с требованиями статьи 17-1 Закона о банках АО «БЦК» представил в агентство заявление и пакет документов на получение согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банк. АО «БЦК» планирует приобрести 100% голосующих акций Альфа-Банка с последующей реорганизацией в виде присоединения Альфа-Банка к АО «БЦК».

Пунктами 1 и 4 статьи 8 Закона о банках установлено, что для приобретения банками контрольного пакета акций другой финансовой организации требуется наличие банковского холдинга у банка, а также то, что сумма инвестиции банка в другие юридические лица не должна превышать 10% от собственного капитала банка.

Согласно подпункту 5) пункта 13 статьи 8 Закона о банках требования статьи 8 Закона о банках не распространяются на банки в связи с приобретением ими акций другого банка при проведении ими реорганизации в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

Ввиду наличия у АО «БЦК» ограничений по пунктам 1 и 4 статьи 8 Закона о банках в связи с отсутствием банковского холдинга, а также с превышением суммы инвестиций от собственного капитала в другие юридические лица, АО «БЦК» приняты корпоративные решения об одобрении сделки по приобретению акций Альфа-Банка с последующей реорганизацией в виде присоединения Альфа-Банка к АО «БЦК».

Советом директоров АО «БЦК» принято решение о включении вопроса о реорганизации банков путем присоединения Альфа-Банка к АО «БЦК» в повестку годового общего собрания акционеров, которое планируется провести 20 мая 2022 года.

Согласно пункту 9 статьи 17-1 Закона о банках, основаниями отказа в выдаче согласия лицам, желающим стать банковским холдингом, являются неустойчивое финансовое положение заявителя.

Нарушение в результате приобретения заявителем статуса банковского холдинга требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника банка или банковского холдинга предполагает ухудшение финансового состояния банка.

Неэффективность представленного плана рекапитализации банка в случае возможного ухудшения финансового состояния банка.

АО «БЦК» обладает собственным капиталом в размере 147 млрд тенге и высоколиквидными активами в размере 674 млрд тенге. АО «БЦК» предоставлен Бизнес-план на 5 лет, с учетом присоединения Альфа-Банк, который не предполагает ухудшение финансового положения АО «БЦК» в пятилетний период.

В соответствии с требованиями законодательства оснований для отказа АО «БЦК» в получении согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банк отсутствуют.

В этой связи, Агентством принято положительное решение о выдаче АО «БЦК» согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банка.

Напомним, что 6 апреля 2022 года США расширили санкции в отношении российского банка - Альфа-Банка. Решением управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) банк и его дочерние организации, в том числе распложенные в Казахстане, включены в список SDN (Specially Designated Nationals). OFAC установил срок завершения сделок с Альфа-Банком до 6 мая 2022 года.

Смена акционеров банка будет способствовать последующему выходу Альфа-Банка из санкций, введенных США и рядом других стран.

Кроме этого, вхождение АО «БЦК» в капитал Альфа-Банка позволит поддержать его дополнительной ликвидностью для исполнения всех обязательств перед клиентами.



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