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    Банкротство физических лиц: каковы последствия

    9 Февраля 2022, 21:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК первый вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал о последствиях, которые возникают после банкротства физических лиц. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Первое - проектом предусмотрено ограничение на получение займов и кредитов в течении 5 лет.

    Второе - проект также предусматривает ограничение на выезд за пределы страны в течение 3 лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны.

    Повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет.

    Поэтому прежде, чем обьявить себя банкротом, человек должен задуматься о возможных последствиях и ограничениях.

    В целом, применение банкротства позволит физическим лицам освободиться от долговой нагрузки и начать вести активную экономическую деятельность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Минфин РК
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