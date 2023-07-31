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    Банковские организации будут передавать данные по мобильным переводам ИП

    31 Июля 2023, 17:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Налоговые органы проводят контроль в целях вывода из тени незаконной предпринимательской деятельности. Банковские организации с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Министерства финансов РК.

    «Некоторые предприниматели получают оплату за проданный товар и услуги посредством мобильных переводов через личные счета, открытые в банках. Однако данные переводы производятся без применения ККМ и POS-терминалов, а соответственно без выдачи чеков. Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, при повторном нарушении штраф составляет от 15 до 50 МРП в зависимости от субъектности налогоплательщика. Уплата налогов в соответствии с Конституцией Республики Казахстан является обязанностью каждого», - отметили в Комитете госдоходов.

    Банковские организации за период с 2024 года будут передавать данные по мобильным переводам индивидуальных предпринимателей. Под контроль подпадут граждане, получавшие мобильные переводы от 100 разных лиц, ежемесячно, в течение трех последовательных календарных месяцев.

    Для упрощения применения ККМ с 2022 года ведется пилотный проект по объединению функций ККМ с POS-терминалами банков второго уровня. Это позволяет выдавать один чек ККМ и POS-терминала. В пилотном проекте уже участвуют АО «Каспий банк», АО «Халык банк» и АО «Банкцентркредит».

    Вместе с тем, проводится акция «Гражданский контроль – требуй чек» по выявлению фактов невыдачи чеков ККМ. О выявленных нарушениях можно сообщить посредством бесплатного мобильного приложения «Wipon cashback».

    «Вышеуказанные изменения не затрагивают добросовестных налогоплательщиков и нацелены только на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. То есть, физические лица, как и прежде, могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, и по другим жизненным ситуациям», - сообщили в КГД.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Бизнес Экономика Минфин РК Налоги мобильные переводы
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