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    Банковская система Кыргызстана возобновила работу только внутри страны

    8 Октября 2020, 10:35

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Банковская система КР возобновила работу, но проводятся операции только внутри страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Об этом агентству сообщили в пресс-службе Национального банка Кыргызстана.

    Уточнили, что SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) отключена с целью недопущения вывода из страны средств.

    «Внутри страны все платежи и переводу осуществляются в штатном режиме. Банкоматы и постерминалы работают. Также с сегодняшнего дня банки возобновили работу с 9 утра до 15.00», - добавили в Нацбанке.

    В пресс-службе добавили, что Национальный банк рекомендовал усилить меры безопасности.

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    Экономика Кыргызстан
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