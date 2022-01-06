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    Банки второго уровня и все финансовые организации приостановили работу в Казахстане

    6 Января 2022, 10:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций и банков второго уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    «Агентство по финансовому регулированию и развитию и Национальный банк РК в связи с проводимой антитеррористической операцией, сбоями в работе Интернета, а также для безопасности сотрудников и финансовых услуг сообщают о том, что с 6 января 2022 года приостанавливается работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня», - проинформировал пресс-секретарь Национального банка РК Олжас Рамазанов.

    Агентство по финансовому регулированию и развитию и Национальный банк РК призывают всех верить только достоверной и проверенной информации.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Банки Происшествия Экономика ЧП-2022
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